التربية النيابية تهدد بكشف المتورطين بتسريب أسئلة الثالث المتوسط

2022/06/03 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادهددت لجنة التربية النيابية، اليوم الجمعة، بكشف المتورط بتسريب أسئلة الثالث المتوسط مهما كان منصبه وفرض عقوبات صارمة.

وقالت عضو اللجنة نورس العيسى، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قضية تسريب أسئلة الصف الثالث متوسط، لن تمر مرور الكرام، اطلاقاً، وسيكون لنا في البرلمان موقف حازم تجاه هذا الخرق الكبير".

وأضافت انه "ستكون هناك عقوبات وتوصيات شديدة بحق كل المقصرين"، مشيرة الى ان "عمل اللجنة سيكون بعيداً عن أي ضغوطات ومجاملات سياسية او غيرها، والكشف للرأي العام كل شخص متورط بهذا الملف مهما كانت منصبه الحكومي او حتى السياسي".

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