الاولمبي يواجه استراليا بطموح الفوز وتصدر مجموعته

2022/06/03 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يواجه منتخبنا الأولمبيّ نظيره الأسترالي، غداً السبت، في الساعةِ الرابعة بتوقيتِ بغداد، لحِسابِ الدور الثاني من دوريّ المجموعاتِ لبطولةِ آسيا دون 23 عاماً.

ويدخلُ الأولمبيّ المباراةَ وبجعبته نقطةٌ واحدةٌ من تعادلٍ بهدفٍ أمام الأردن، فيما يخوضُ الكنغارو المواجهةَ متصدراً المجموعة بـ3 نقاط تحصلَ عليها من فوزٍ حققهُ على الكويت بهدفين من دون رد.



وقالَ المُدير الفني للمنتخبِ الأولمبي، التشيكي ميروسلاف سوكوب: إن لقاء أستراليا لا يخلو من الصعوبةِ، لا سيما أن المنافسَ يمتلك مقوماتٍ مهمةً على صعيدِ الأداء، الأمرُ الذي تجلى بشكلٍ واضحٍ في مواجهته أمام الكويت.



وأكدَ: تابعنا بتمعُّنٍ مباراةَ أستراليا الأولى وشخّصنا مكامنَ القوة والضعف من أجل وضعِ النهج الخططيّ الذي يتناسبُ مع المباراةِ، لا سيما أن نتيجة اللقاء ستحددُ بشكلٍ كبيرٍ ملامحَ المتأهلين إلى الدور المقبل.



لافتاً إلى: إنه خلال المحاضرات التشخصيّة لأداءِ المنافس تمّ توضيح عدة أمورٍ بشكلٍ مُعمقٍ مع اللاعبين لمعرفةِ واجباتهم الفنيّة خلال زمنِ المباراة.



روحيّةٌ واحدة من جانبه، أوضحَ المُدير الإداري للمنتخبِ الأولمبي، مهدي كريم، إكمالَ جميع الأمور اللوجستيّة الخاصّة بالمباراةِ.

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