2022/06/03 | 21:32 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوكيل الفني لوزارة الزراعة يبحث مجالات التعاون الزراعي مع وفد السفارة التركية في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/03 | 21:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوكيل الفني لوزارة الزراعة يبحث مجالات التعاون الزراعي مع وفد السفارة التركية في بغداد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوكيل الفني لوزارة الزراعة يبحث مجالات التعاون الزراعي مع وفد السفارة التركية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).