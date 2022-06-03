طيران الجيش يستهدف سلسلة من الكهوف المترابطة في جبل قرة جوغ

2022/06/03 | 21:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني ============== بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ صدق الله العلي العظيم تستمر العمليات النوعية والاستباقية ضد ما تبقى من العناصر الإرهابية المنهزمة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق والمتابعة مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية […]

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