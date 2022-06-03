بحوزتها نصف مليون دولار ومبلغ بعملة اليورو.. الاطاحة بامرأة متهمة بالسرقة في بغداد

2022/06/03 | 22:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، القبض على امرأة متهمة بالسرقة وتضبط بحوزتها نصف مليون دولار أمريكي ومبلغ بعملة اليورو في بغداد وذكرت الشرطة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية بملاحقة المطلوبين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل ، تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى […]

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الاطاحة بامرأة متهمة بالسرقة في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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