القدس الموحدة عاصمة فلسطين الموحدة - عدنان الصباح

2022/06/03 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح هذا هو الرد الطبيعي على صلف الاحتلال وحكوماته الاسوأ يمينية حتى من حكومة نتنياهو وهي الحكومة التي تتكئ وللأسف على مقاعد عربية وتجد اطار امان ايضا من باقي العرب لمنع نتنياهو من اسقاطها وبالتالي فان الاسوأ في تاريخ فلسطين قد حدث وبشكل أسوأ من أي توقع ان يجد المستوطنين المتطرفين دعما فلسطينيا واضحا من قائمة تدعي كذبا العروبة والاسلام لكن الأسوأ كان أن اولئك الذين هاجموا منصور عباس هم انفسهم شكلوا ضما ......





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