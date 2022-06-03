من العقلية الشفاهية إلى الكتابية - كمال غبريال

2022/06/03 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_غبريال نقصد بالعقلية الشفاهية:تلك التي تشكلت عبر توظيف حاسة السمع.



لاستقبال المعلومات والأقوال المأثورة.



وتختزنها لتعيد ترديدها في المناسبات، مزيدة أو منقوصة.



وغالباً منحرفة عن الأصل بدرجة أو بأخري.



دونما إمكانية تُذكر لوضع ما تم اختزانه، أو ما يعاد ترديده، موضع الفحص الجدي والمراجعة.فطبيعة الكلمات التي يتم إرسالها شفاهياً، وتتبدد في الهواء، لا تسمح إلا بهامش بالغ الضيق، للتمعن والتأمل والفحص الم ......





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