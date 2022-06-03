على النساء رمي ذواتهنّ القديمة - عايدة الجوهري

2022/06/03 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عايدة_الجوهري الحمد للطبيعية إنّنا كائنات متغيرة، لا تلبث على حال واحدة إلى الأبد، وإنّنا نختبر، ندرك، نراكم، نتفكّر، ونُعيد النظر بقوة، ثمّ ننقلب على ذواتنا، والحمد للعلوم الأنتروبولوجية والنفسية التي تُثبت أنّنا كائنات تطورية، مؤهّلة للتغيُّر، والانقلاب على الذات، من أجل ذات جديدة تتماشى مع احتياجاتنا الفردية والعامة وإنسانيتنا، وقوانين التطور.إنّ موضوعنا يتناول كينونة النساء، فكم من نساء حولنا، وعلى مدار ......





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