هل تقوم أوبك بما يكفي فيما يتعلق بإنتاج النفط؟ .. شاهد رد بايدن

2022/06/03 | 22:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إعلان أوبك+ مؤخرًا بزيادة إنتاج النفط، بعدما وجه مراسل سؤالًا له عما إن كانت المجموعة تقوم بما يكفي في هذا الصعيد.وكان تحالف "أوبك بلس" قد اتفق على زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع، الخميس، لتكون الزيادة بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز المقبل ومثلها في أغسطس/آب.

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