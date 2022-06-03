2022/06/03 | 22:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4h5DIk59rwE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واسط .. كلية الطب تقيم ندوة توعوية للحماية من جدري القردة وسبل مكافحته) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واسط .. كلية الطب تقيم ندوة توعوية للحماية من جدري القردة وسبل مكافحته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).