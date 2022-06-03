هيئة الحج تدعو “الحجاج” إلى السفر براً: الطقس قد يؤخر رحلاتكم الجوية

2022/06/03 | 22:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الحج: الحج برا افضل من الجو لاحتمالية تأخر الرحلات بسبب موسم العواصف الترابية أكدت الهيئة العليا للحج والعمرة أن رحلات الحج برا بالنسبة للحجاج سيكون أفضل من الحج جوا.وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم، ان” للحج البري هذا العام مميزات عديدة وسيكون أفضل بكثير من الحج جوا، لسهولة التفويج والحركة وتوفير حافلات سياحية […]

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