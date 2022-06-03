تفاصيل القبض على امرأة بحوزتها نصف مليون دولار ويورو في بغداد

2022/06/03 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، القبض على امرأة متهمة بالسرقة وتضبط بحوزتها نصف مليون دولار أمريكي في بغداد.

وقالت الاتحادية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية بملاحقة المطلوبين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من مكتب مكافحة إجرام الكرادة ، من إلقاء القبض على متهمة في منطقة (الزعفرانية) بدلالة احد المتهمين الملقى عليه القبض في وقت سابق بجريمة السرقة".

وأضافت انه "تم ضبط بحوزتها بعد تفتيش الدار على مبلغ مالي نصف مليون دولار أمريكي ، ومبلغ من عملة اليورو"، مشيرة الى انه "تم تسليمها مع المضبوطات الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقها".

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