2022/06/03 | 22:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس الكتلة الصدرية، حسن

العذاري، على قطع زعيم التيار الصدري،

مقتدى الصدر لكلمته في ذكرى استشهاد

والده، اليوم الجمعة، بانه شيء محزن

ومؤسف جداً.





وقال العذاري في منشور على الفيسبوك،:

“ما حدث اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قطع الصدر لكلمته في ذكرى استشهاد والده.. الكتلة الصدرية تعلق شيء محزن ومؤسف جدا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد قطع الصدر لكلمته في ذكرى استشهاد والده.. الكتلة الصدرية تعلق شيء محزن ومؤسف جدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).