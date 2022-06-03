ماني يعلن رحيله عن ليفربول بشكل رسمي

2022/06/03 | 22:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد السنغالي ساديو ماني خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة منتخب بلاده مع بنين في التصفيات الإفريقية، أنه سيرحل عن فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي بسبب رغبة الشعب السنغالي في ذلك.وكتبت صحيفة “غارديان” الإنجليزية أن ماني (30 عاما) قرر الرحيل عن الفريق الذي يدربه الألماني يورغن كلوب في الصيف المقبل، كما أوضحت”ميرور” البريطانية […]

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