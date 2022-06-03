العالم ليس أوربا .... غادروا عقلية المستعمر. - عباس علي العلي

2022/06/03 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي في كلمة أعدها تاريخية ذات مغزى فكري عالي جدا وجه وزير خارجية الهند السيد سوبرامانيام جايشانكار نصيحة للقادة الأوربيين ومن خلالهم إلى العقلية الأوربية الجمعية بشكل عام والعقلية السياسية والفكرية المهيمنة بشكل خاص، لا يجرؤ أحدا من مسئولي العالم ما لم يمتلك العمق الحضاري والفلسفي والوطني أن يقولها في الوجه وأمام حشد دافوس العالمي، الهنود والصينيون يمثلون اليوم الحكمة الشرقية المسالمة والتي ترى العالم ......





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