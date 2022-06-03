سيدة تحصل على كنبة مجانًا من موقع إلكتروني.. لن تصدق المبلغ الذي وجدته مخبأ داخلها

2022/06/03 | 22:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت سيدة من كاليفورنيا أكثر من 36 ألف دولار مخبأة داخل بطانة كنبة حصلت عليها مجانًا من "كريغ ليست".وقالت فيكي أومودو إنها لم تكن تميل أبدًا إلى إبقاء المال، في حين أن الكنبة كانت ملك شخص فارق الحياة.وقالت عائلته إنهم اكتشفوا وجود أموال مخبأة في مكان آخر، وأعطوا فيكي 2200 دولارًا منها، كما قاموا بشراء ثلاجة جديدة لها.كانوا ممتنين جدًا لها.

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