2022/06/03 | 22:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الجمعة، عن ضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته في محافظة البصرة.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، بواجب واجب مشترك بين قسم السيطرات ومركز شرطة نفط البصرة والفوج الخامس بالاشتراك مع الاستخبارات، وخلال الممارسة الأمنية في تفتيش قاطع قضاء أبي الخصيب في محافظة البصرة، تمكنت القوة من العثور على خزان "سايلو" محمل بمنتوج نفطي، كذلك تم العثور داخل ساحة متروكة على عربة صهريج وخزانات بلاستيكية محملة بمنتوج نفطي".

وأشارت إلى "ضبط الموجودات وحجزها داخل مركز شرطة نفط البصرة وفتح تحقيق مفصل للوصول إلى المتورطين من أصاحبها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته في البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).