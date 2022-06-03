2022/06/03 | 23:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZmdTqnQ0QMc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. افتتاح معرض فني إرشادي عن ظاهرة الفساد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة.. افتتاح معرض فني إرشادي عن ظاهرة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).