2022/06/03 | 23:00 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: m2HUtbn5MtA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دويتو "حنيتي" بين نزار الفارس و عمارالكوفي | مع الفارس) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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