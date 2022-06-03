اللواء رسول: مقتل 13 إرهابيا في محافظات كركوك ونينوى وديالى

2022/06/03 | 23:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ================= حسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المُسلحة، شرع أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب ، منذ يوم ” الثامن والعشرين من شهر آيار” ، ولغاية الثالث من شهر حزيران الجاري ، بسلسلة واجبات نوعية حساسة شملت مُحافظات ” كركوك، نينوى، ديالى ، أسفرت عن مقتل (١٣) إرهابياً من عصابات داعـش […]

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