2022/06/03 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم القائد العام: مقتل 13 إرهابيا في محافظات كركوك ونينوى وديالى

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