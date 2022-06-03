الإطاحة بـ

2022/06/03 | 23:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم

الجمعة، القبض على امرأة متهمة بالسرقة

وضبطت بحوزتها 500 ألف دولار أمريكي

ومبلغ بعملة اليورو في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "قو

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