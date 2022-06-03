شرطة كربلاء تلقي القبض على 5 أشخاص بتهمة المتاجرة بالمخدرات

2022/06/03 | 23:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، ان شرطة

كربلاء القت القبض على (5) أشخاص بتهمة

المتاجرة بالمخدرات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تمكنت مفارز قسم شؤون

المخدرات والمؤثرات العقلية في

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