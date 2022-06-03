القبض على متهمتين اثنتين بحوزتهما 2925 حبة مخدرة في الأنبار

2022/06/03 | 23:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، القبض

على متهمتين اثنتين بحوزتهما مواد

مخدرة في الأنبار.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "بعملية أمنية نوعية ومن

خلال الحصول على معلومات استخبارية،

ا

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