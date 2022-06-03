التجاوز على قضاة الملعب يكلف نفط البصرة عقوبة إدارية ومالية

2022/06/03 | 23:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي بكرة القدم، عدة قرارات بحق فريق شباب نفط البصرة.وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “لجنة الانضباط اجتمعت لمناقشةِ تقرير مُشرف مباراةِ شباب نادي الميناء وشباب نادي نفط البصرة ضمن دوري الشبابِ المُمتاز المُقام حالياً في محافظةِ كربلاء المقدّسة”.وأضاف “لدى اطلاعِ اللجنة على تفاصيل التقرير أعلاه […]

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