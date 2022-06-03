عقوبة الرجم ومعيارية القيم - سيد القمني

2022/06/03 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سيد_القمني الفاشيون والوطنعقوبة الرجم ومعيارية القيم١-;-كان مفترضًا أن نناقش اليوم إجابة سؤال طرحناه العدد الماضي، ألا وهو: إذا كان النبي قد نهى عن تدوين السُّنة القولية، فلماذا أصر أصحاب المسانيد والصحاح على جمع الحديث وتدوينه؟ لكن جدَّ في الأمور جديد، فقد أرسلت الدكتورة آمنة نصير بردٍّ إلى صحيفة الشعب المتأسلمة في ٦-;- -;-/ -;-٤-;- -;-/ -;-١-;-٩-;-٩-;-٩-;-م تؤكد ......





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