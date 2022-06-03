الانقلاب قاب قوسين أو أدني من السقوط - تاج السر عثمان

2022/06/03 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 اصبح الانقلاب قاب قوسين أو أودني من السقوط أوالهلاك ، وفي حالة تخبط ومشاكل وعشوائية لا حصر لها، كما في القمع الوحشي االجمعة 3 يونيو لموكب الذكرى الثالثة لمجزرة فض الاعتصام ، ، فبعد قرار الفريق البرهان إلغاء حالة الطوارئ استمرالقمع الوحشي للمواكب السلمية، الذي أدي لاستشهاد أحمد عبد الله أحمد (أحمد حلاوة ) ليصل عدد الشهداء منذ بداية الانقلاب الي (99) شهيدا ، واصابة أكثر من (5) في موكب الخرطوم ......





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