النهضة الفكرية من خلال التطور الاقتصادي تحصين لهويتنا الجماعية - خليل اندراوس

2022/06/03 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس المجتمع المتطور وصاحب القوة في عصرنا الحالي هو ذلك المجتمع الذي يمتلك القوة الاقتصادية القائمة على التطور العلمي والتكنولوجي والمعلوماتي كبنية تحتية للمجتمع، ومن خلال ذلك وبعلاقة جدلية يمتلك القوة في البناء الفوقي للمجتمع، ونعني بذلك القوة السياسية والثقافية والحضارية والقوة العسكرية، وهذه القوة وخاصة في امريكا تستغل استراتيجيا من اجل فرض الهيمنة الامريكية على العالم وخاصة على المجتمعات الفقير ......





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