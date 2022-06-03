الكاظمي يعزي بذكرى استشهاد السيد محمد الصدر

2022/06/03 | 23:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واععزى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر.وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "نعزي الشعب العراقي الكريم، بذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر". وأضاف: "لقد كان لوقفته الشجاعة عميق الأثر في التأسيس لمبادئ العدل ورفض الدكتاتورية"، مؤكدا انه "ومن هذه المواقف الصلبة تستمد الأمم قوتها ورسوخ هويتها بوجه الظلم والطغيان".

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