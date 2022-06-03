2022/06/03 | 23:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GQp0QgQ_C9E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة | الشيخ محمود الجياشي: النظام قام باعتقال اغلب وكلاء الشهيد الصدر وائمة الجمعة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة | الشيخ محمود الجياشي: النظام قام باعتقال اغلب وكلاء الشهيد الصدر وائمة الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).