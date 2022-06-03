2022/06/03 | 23:35 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماهو تفسير الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي حول التضخم الكبير في أرقام التخصيصات المالية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: iUZ_H-1vA8Y
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماهو تفسير الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي حول التضخم الكبير في أرقام التخصيصات المالية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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