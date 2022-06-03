شاهد كرم الحكومة العراقية على لسان رجل الدين صدر الدين القبانجي !!

2022/06/03 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

تطرق رجل الدين صدر الدين القبنجي خطيب جمعة النجف، الى منح العراق للاردن 10 الاف برميل يوميا من النفط ووصفه بالكرم العربي والعراقي.

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