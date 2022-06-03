الكاظمي يغرد بذكرى استشهاد السيد الصدر

2022/06/03 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

نعزي الشعب العراقي الكريم، بذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر.



لقد كان لوقفته الشجاعة عميق الأثر في التأسيس لمبادئ العدل ورفض الدكتاتورية.



ومن هذه المواقف الصلبة تستمد الأمم قوتها ورسوخ هويتها بوجه الظلم والطغيان.

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