استيراد عجلات بموديل قديم وبمبالغ هائلة لاستخدامها

2022/06/03 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادبعد ان طال الفساد جميع مفاصل الدولة حرك بوصلته مؤخرا وبدفع من جهات متنفذه نحو عجلات الإسعاف التي خصصت لإنقاذ المرضى باتت هي الأخرى وسيلة موت بسبب ما طالها من تلاعب وفساد.

وبحسب مصادر كشفت لـ(بغداد اليوم)، ان "صحة البصرة وبالتعاون مع جهات عليها ابرمت صفقة كبيرة لشراء عجلات اسعاف الا ان واقع الصفقة مغاير للواقع".

وتشير المصادر الى ان "صحة البصرة استوردت باصات لنقل الركاب قديمة ذات موديل 2007 ودخلت على انها أدوات ومن ثم اجري عليها تعديلات في ورش محلية وتم تحويرها الى عجلات اسعاف وسجلت على انها تم استيرادها بسعر 130 مليون للإسعاف الواحدة".

وبحسب المصادر ان "العجلات غير صالحة لتكون مخصصة كعجلات اسعاف وخالية من ابسط مقومات الموجودة في عجلات الاسعاف رغم التعديلات التي أجريت عليها"، مشيرة الى ان "العجلات وضعت عليها ارقام مدنية بعض رفض مديرية المرور تسجيلها كعجلات اسعاف لعدم مطابقتها للمواصفات".

واظهرت وثائق صادرة عن النائب عن محافظة البصرة علاء الحيدري وموجهه الى صحة البصرة حصلت عليها (بغداد اليوم): "مطالبا صحة البصرة بالكشف عن مضامين الصفقة".

وطالب النائب الدائرة بـ"بيان عدد عجلات الإسعاف وموديلاتها وبيان ان كانت مخصصة كإسعافات ام جرى تحويرها وأسباب رفض مديرية المرور لتسجيلها".

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