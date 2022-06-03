شرطة الطاقة تضبط وكراً لتهريب النفط ومحطات وقود متنقلة غير رسمية في محافظتين (صور)

2022/06/03 | 23:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم

الجمعة، عن ضبط وكر تهريب للنفط

ومشتقاته وأربع محطات وقود متنقلة غير

رسمية في محافظتي البصرة وكركوك.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "بواجب واجب مشت

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