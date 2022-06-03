الاطاحة بـ

2022/06/03 | 23:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت الاستخبارات العراقية، اليوم

الجمعة، القبض على "إرهابي خطير" يلقب

بـ"ابو المقداد"، جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، إنه "بعملية

استخبارية نوعية تميز

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