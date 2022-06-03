2022/06/03 | 23:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عزى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة، عائلة آل الصدر، في ذكرى وفاة السيد محمد محمد صادق الصدر.وقال الكاظمي في تدوينة اطلعت عليها ايرث نيوز، “نعزي الشعب العراقي الكريم، بذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر.لقد كان لوقفته الشجاعة عميق الأثر في التأسيس لمبادئ العدل ورفض الدكتاتورية”.[…]

ظهرت المقالة الكاظمي في ذكرى استشهاد الصدر: أسس لمبادئ العدل ورفض الدكتاتورية أولاً على ايرث نيوز.

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