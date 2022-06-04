هل تمنع روسيا تصدير الحبوب الأوكرانية؟.. بوتين يرد ويقدم مقترحا للأزمة

2022/06/03 | 23:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لا تقف في طريق صادرات الحبوب الأوكرانية، واصفا مثل هذه الاتهامات بـ"الخداع"، في مقابلة مع قناة "روسيا -1" التلفزيونية الحكومية، يوم الجمعة.

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