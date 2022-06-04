2022/06/04 | 00:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت مديرية المرور العامة، اليوم

الجمعة، ساعات العمل في دوائر تسجيل

"المشروع الوطني"؛ لإنجاز معاملات تسجيل

المركبات وإصدار إجازات السوق.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "دوام موظفي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تحدد ساعات العمل لإنجاز معاملات التسجيل وإصدار الإجازات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تحدد ساعات العمل لإنجاز معاملات التسجيل وإصدار الإجازات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).