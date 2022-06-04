رئيس الاتحاد الافريقي خرج “مطمئنا” بعد لقائه بوتين بشأن أزمة الحبوب

2022/06/04 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلا رئيس الاتحاد الافريقي ماكي سال في سوتشي في 3 حزيران/يونيو 2022.© سبوتنيك/AFP ميخائيل كليمنتييف موسكو (أ ف ب) – أعلن رئيس الاتحاد الافريقي الرئيس السنغالي ماكي سال الجمعة انه خرج “مطمئنا” إثر لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أن أعرب له عن مخاوفه حيال أثر الأزمة الغذائية الناجمة […]

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