2022/06/04 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جسر جوي يومي بين الخليج وقطر لنقل المشجّعين خلال المونديال { الدوحة (أ ف ب) – أعلنت الدوحة الخميس أن شركات طيران خليجية ستقيم جسرا جويا بين العديد من مدن المنطقة والدوحة خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم، متوقّعة وصول نحو 200 ألف مشجع من أنحاء العالم يوميا.ومع تزايد الضغوط على قطر لإيجاد مساكن […]

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