2022/06/04 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غضب دبلوماسي: فرنسا غير قادرة على تنظيم أحداث كبرى إعتقال 105 أشخاص في باريس على هامش دوري الأبطال { باريس- (أ ف ب) – أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 105 أشخاص اعتقلوا وتم وضع 39 منهم قيد التوقيف الاحتياطي لدى الشرطة مساء السبت الماضي في باريس، على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب أعمال الشغب […]

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