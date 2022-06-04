2022/06/04 | 00:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T_SQS1jOvdg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل قضيـة المُســتقلين متاجرة لغاية كسب عامل الوقت ؟ د.عدنان السـراج يجيب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل قضيـة المُســتقلين متاجرة لغاية كسب عامل الوقت ؟ د.عدنان السـراج يجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).