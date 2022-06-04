اعتقال رجل يحمل مسدسا عند مبنى الكابيتول في واشنطن

2022/06/04 | 00:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت الشرطة الأمريكية أنها اعتقلت رجلا أوقف سيارته عند مبنى الكابيتول وعثرت بحوزته على بطاقة هوية مزورة وبندقية ودرع واق من الرصاص وذخيرة.وقالت الشرطة في بيان: "تم اعتقال رجل من ولاية ميتشغان خارج مبنى الكابيتول الأمريكي صباح اليوم بعد العثور على بطاقة هوية مزورة ومسدس هواء وسترة واقية من الرصاص وذخيرة أخرى بحوزته".وفقا للبيان: "اقترب ضابط شرطة مناوب من رجل أوقف سيارته بالقرب من مبنى الكابيتول، وقدم الرجل نفسه على أنه محقق جنائي وقدم بطاقة هوية مزورة مكتوب عليها مكتب الانتربول لضباط الشرطة"، سامحا لضباط إنفاذ القانون بتفتيش سيارته.وأوضحت، أن "المشتبه به هو ضابط شرطة متقاعد من نيويورك ويدعى جيروم فيليب، ويشتبه في حيازته بشكل غير قانوني لمخازن ذخيرة كبيرة غير مسجلة".ويقوم المحققون في التدقيق بـ"سبب إيقاف فيليب للسيارة بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي".

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