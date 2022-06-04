2022/06/04 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 حزيران موعد إنتخابات الأدباء بغداد – ياسين ياس في الساعة التاسعة من صباح أمس الجمعة، حضرت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق المشكلة من قبل نقابة المحامين العراقيين بالأمر الإداري 2824 المؤرخ في 1 حزيران الجاري برئاسة أحلام اللامي نقيــــب المحامين ، وأعضاء من الهيئة العامة للنقابة).وقال بيان […]

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