عن قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الجديد

2022/06/04 | 00:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

هذا ليس قانوناً "جديداً" للخدمة

العسكرية "الإلزامية".

هذا قانون "إعانة اجتماعية"..



إضافي ..

و"جديد".

700 ألف دينار، راتب للجندي"المُكلّف"!!!!!

لماذا؟

كيف سيتمُّ "تسري

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