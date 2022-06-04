الإدارة المالية الإتّحادية في العراق: أزمات المال والسياسة والموازنة

2022/06/04 | 00:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

لماذا نضع القوانين، ولا نقوم

بتطبيقها؟

لماذا نضع القوانين، ثُمّ نبدأ

بالإلتفاف عليها بقوانين بديلة، مناقضة

لها، ومُخالِفة لأحكامها؟

لماذا نضع القوانين التي تُحدّد

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