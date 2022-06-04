الجيش المصري يعلن مقتل ضابطي صف بقوة حفظ السلام في مالي.. والأمم المتحدة توضح

2022/06/04 | 00:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش المصري، يوم الجمعة، مقتل ضابطي صف وإصابة جندي بقوات حفظ السلام المصرية في مالي "إثر انفجار عبوة ناسفة خلال تنفيذ إحدى المهام".

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