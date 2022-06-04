الدنمارك تصعق فرنسا بدوري أمم أوروبا

2022/06/04 | 01:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفجر منتخب الدنمارك مفاجأة مدوية بفوزه على مضيفه فرنسا (1-2)، مساء الجمعة على ملعب دو فرانس، في افتتاح مشوار الفريقين بدوري أمم أوروبا.تقدم الديوك بهدف كريم بنزيما في الدقيقة 51، ورد أحفاد الفايكنج بثنائية للبديل أندرياس كورنليوس في الدقيقتين 68 و88.بهذا الانتصار الثمين يحقق منتخب الدنمارك أول 3 نقاط متساويا مع منتخب النمسا، الذي تصدر المجموعة الأولى من المستوى الأول، بفضل الفوز خارج ملعبه على كرواتيا بثلاثية دون رد.

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