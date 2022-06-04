التعليم في العراق وتسريب الأسئلة – صلاح عبدالقادر النعيمي

2022/06/04 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم في العراق وتسريب الأسئلة – صلاح عبد القادر النعيمي عطفا” على قرار تأجيل امتحانات الدراسة المتوسطة إلى اشعار آخر ..أود أن أتساءل ، خارج الأحاديث التي تدور عن تشكيل اللجان التحقيقية ومعاقبة المسؤولين عن تسريب الأسئلة.ما هو مصير الطلبةوعوائلهم والحالة النفسية السائدة ، بسبب تأجيل الامتحانات ؟ الموضوع يرتبط بعمل منظومة تحتاج […]

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